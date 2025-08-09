CIVITAVECCHIA – Il Summer Festival conferma il proprio richiamo e regala un’altra serata di grande partecipazione. Ieri sera, per il secondo appuntamento della rassegna, la Marina ha fatto registrare il tutto esaurito con l’attesissimo spettacolo di Nino Frassica, che con il suo umorismo inconfondibile ha intrattenuto e divertito centinaia di spettatori, bissando il successo del debutto con Patty Pravo.

L’assessore al Turismo Piero Alessi ha espresso grande soddisfazione per questo nuovo traguardo: “La presenza di Nino Frassica ha confermato la capacità del Summer Festival di proporre eventi di qualità in grado di attrarre un vasto pubblico e valorizzare la città. Stiamo costruendo una programmazione che non solo offre intrattenimento e cultura, ma che rafforza l’identità di Civitavecchia come meta turistica e luogo di incontro”.

Con due serate consecutive da tutto esaurito, il Summer Festival si sta dimostrando uno degli appuntamenti centrali dell’estate civitavecchiese, capace di unire musica, spettacolo e comicità in un contesto suggestivo come la Marina. La rassegna proseguirà nelle prossime settimane con un calendario ricco di eventi, pronti a offrire nuove serate di spettacolo e divertimento per tutte le età.

