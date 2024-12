SORIANO NEL CIMINO si prepara ad accogliere un evento straordinario per tutti gli amanti della cultura e della storia italiana. Domenica 21 luglio, alle ore 10,30, si terrà una visita guidata alla Torre di Chia e al castello di Colle Casale, un'opportunità unica per rivivere i luoghi che hanno ispirato uno dei più grandi registi e scrittori del Novecento italiano, Pier Paolo Pasolini.

La passione di Pasolini per la Torre di Chia nacque nella primavera del 1964, durante le riprese del Battesimo per il suo film "Il Vangelo secondo Matteo" presso le “Cascatelle” di Fosso Castello, che scorrono nelle vicinanze. Affascinato dalla bellezza del luogo, Pasolini riuscì ad acquistare la torre nel 1970 e vi costruì la sua abitazione, unendo magistralmente pietra e vetro tra i ruderi del Castello di Colle Casale e il verde circostante. Un capolavoro di integrazione paesaggistica che rifletteva il suo spirito creativo e la sua ricerca di un rifugio tranquillo. Questo angolo di paradiso, silenzioso e magico, divenne il luogo ideale per Pasolini per trovare ispirazione e lavorare. Qui, immerso nella natura incontaminata, Pasolini trovava la forza rigenerante della "solitudine scelta come un bene", che gli permetteva di esprimere le sue profonde riflessioni sulla società contemporanea, condannando il crescente consumismo e lo sgretolamento della civiltà.

Durante gli ultimi anni della sua vita, Pasolini lavorò intensamente alla Torre di Chia su progetti come il romanzo incompiuto "Petrolio" e molte delle sue "Lettere luterane". La visita guidata offrirà l'opportunità di esplorare questi luoghi storici e scoprire le tracce del genio creativo di Pasolini.

La partecipazione alla visita è possibile solo previa prenotazione, contattando il numero 349 877 45 48 (anche via WhatsApp) oppure scrivendo all'indirizzo email: ufficioturistico@comune.sorianonelcimino.vt.it. Il costo del biglietto è di 15 euro, e comprende anche una riduzione sui biglietti d'ingresso al Castello Orsini Soriano nel Cimino, al Museo Civico Agro Cimino e a Palazzo Chigi Albani.

«Non perdete l'occasione di vivere una giornata immersi nella storia e nella cultura, seguendo le orme di Pier Paolo Pasolini in uno dei luoghi che più ha amato - commentano dall’amministrazione comunale. Una domenica speciale, un viaggio nella memoria e nell'arte, che rimarrà sicuramente nel cuore di tutti i partecipanti.

