CAPRAROLA - Dopo i tre grandi concerti che hanno animato la 16esima edizione, il Festival di voci e di suoni si avvia verso la conclusione con il ritorno sul palco de “L’urtomo miracolo”, commedia scritta e diretta da Romolo Passini che ha riscosso grandi apprezzamenti di pubblico nella nostra provincia. Sabato prossimo alle 21,30 presso la terrazza panoramica del teatro Don Paolo Stefani, la pièce, già vincitrice del premio “Migliore Spettacolo” della rassegna teatrale Tmf – Teatro Maurizio Fiorani di Canale Monterano, torna ancora una volta a calcare la scena. Un’occasione unica (e gratuita) per apprezzare le doti degli attori e delle attrici della storica Compagnia Teatro Popolare “Peppino Liuzzi” in uno spettacolo destinato a lasciare il segno nell’immaginario collettivo del pubblico. La storia è ambientata tra la fine del 1973 e gli inizi del 1974. Da poco è stata debellata un’epidemia di colera che ha colpito il sud Italia, mentre, il campionato di calcio, vede la corsa della Lazio verso il suo primo scudetto. Negli stessi anni una guerra porta alla riduzione delle forniture di petrolio, provocando un periodo di austerity che mette definitivamente fine alla fase del boom economico iniziata negli anni Cinquanta. Per tutte le informazioni è possibile chiamare o inviare un messaggio whatsapp al numero 353 4106766.

