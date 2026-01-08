CIVITAVECCHIA – Il Comune di Civitavecchia e il Gruppo di volontari Nati per Leggere – Lazio inaugurano il nuovo anno con “Storie Nuove – Voci che leggono per festeggiare il 2026”, una serie di iniziative dedicate alla promozione della lettura e della cultura, ospitate presso la Biblioteca Comunale “A. Cialdi”.

Il calendario prevede tre appuntamenti gratuiti, rivolti a bambini, famiglie e pubblico di diverse fasce d’età, fino ad esaurimento posti.

Giovedì 8 gennaio, ore 17:00 – Biblioteca Comunale “A. Cialdi”

Letture a bassa voce: i volontari leggeranno storie e libri per i più piccoli e per i loro genitori. Al termine della lettura verrà donato il “Cofanetto Nati per Leggere” a tutti i nuovi nati. L’incontro è pensato per tutta la famiglia (0–3 anni).

Venerdì 9 gennaio, ore 17:00 – Sala Conferenze Biblioteca Comunale “A. Cialdi”

Il verme in fondo alla fila: una carrellata di racconti con Alfonso Cuccurullo, dedicata alla figura del perdente, dove filosofia e ironia si intrecciano dando vita a scene grottesche e surreali. Incontro per tutta la famiglia (+6 anni).

Domenica 11 gennaio, ore 17:00 – Sala Conferenze Biblioteca Comunale “A. Cialdi”

Se fossi in te non sarei me: spettacolo teatrale con Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini. A due narratori viene chiesto di raccontare la storia più bella del mondo, nello stesso luogo, alla stessa ora, allo stesso pubblico: riusciranno nell’impresa? Appuntamento per tutta la famiglia (+4 anni).

Per informazioni e prenotazioni: 0766 590559 – bibliotecacomunale@comune.civitavecchia.rm.it.

Tutti gli eventi sono gratuiti fino a esaurimento posti.

