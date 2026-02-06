Carnevale viterbese, decima edizione per San Valentino. Tutto pronto per la decima dizione del Carnevale viterbese, rilanciato dal direttore artistico Lucio Matteucci e, da tanti anni ormai, appoggiato nell’organizzazione dal Comune di Viterbo con il contributo di Ance Viterbo. Quest’anno saranno 15 i gruppi che sfileranno di cui 8 con carri allegorici per due date: il 14 febbraio nel tradizionale percorso di Porta Romana, via Garibaldi, piazza Fontana Grande, piazza del Plebiscito, piazza dei Caduti, via Marconi e piazza del Teatro; il 17 febbraio a piazza del Teatro i gruppi mascherati dalle 15 con la novità della serata danzante dalle 22 alle 24. A sfilare saranno: il carro di Cinzia Pace (Orioli) sul tema “Egizi”; il gruppo di Mauro Dance e Manuela Scorzosi sul tema “Lady Gaga”; il carro della Fattoria di Alice di Grandi Darik sul tema “Fuori di stalla”; il gruppo Scardozzi e De Rosa Giacomelli (centro sociale Pilastro) sul tema “Cuoricini”; il gruppo della scuola fotografica Click di Lietta Granato sul tema “Lo studio fotografico”; Piccini Prosperini sul tema “Il Natale” (carro); Cristina Belella sul tema “L’Olimpo” (carro); associazione culturale Pilastro figuranti corteo storico di Assuntina Civitelli sul tema “La regina dei pavoni” (gruppo); da Vitorchiano carro sul tema dei puffi. Altri carri saranno Pacman, Super Mario, La casa degli orrori di Paola Cutigni e Cesare Marzetti. Chiudono i gruppi quello dello Sri Lanka “Thala RU Groupo Mihirangika”, e Maheshika dancing academy. “

«Sempre un bel momento per la conferenza stampa del Carnevale viterbese – ha detto la sindaca Chiara Frontini in conferenza stampa - con la data del 14 febbraio, data particolare con San Valentino per celebrare l’amore per la città di Viterbo. Ringrazio l’assessore Scardozzi, Lucio Matteucci e tutti gli organizzatori. Noi siamo una rete di supporto come trampolino e protezione a chi organizza eventi. Il Carnevale viterbese cresce di anno in anno e ha una storia secolare: stiamo lavorando per farlo entrare nel gruppo dei carnevali storici italiani. Ringrazio Sergio Saggini che ha contribuito con l’Ance. Abbiamo ritenuto che per non sovrapporci ad altri carnevali e dare solidità a una manifestazione che si sta affermando sarebbe stato giusto mantenere la data proposta del 14 febbraio».

Katia Scardozzi, assessore alla Promozione e valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale: «Questi colori che vedremo passare per le nostre vie rallegreranno la città. Cerchiamo di puntare dando la possibilità a tutti di animare e aggiungere qualcosa in più. Decima edizione che noi gestiamo insieme ai carnevali estivi. Alle 22, il giorno del martedì grasso, ci sarà la musica a piazza del Teatro, novità del 2026, fino a mezzanotte. Se pioverà l’evento di sabato, invece, sarà spostato alla domenica, il giorno dopo».

Lucio Matteucci, direttore artistico del Carnevale viterbese, ha detto che «Io con voi vivo l’emozione di questo carnevale perché vedo il sacrificio che ci sta dietro. Soprattutto quando vi vedo al laboratorio con il freddo e la pioggia. A Viterbo è qualcosa che era andato estinto: parliamo di uno dei carnevali più antichi al mondo. Il Comune ha deciso di dare una mano attivamente al comune facendo dei sacrifici, vedere sindaco e assessori parti attive significa che sono tutti d’un sentimento. Tanti hanno notato la sinergia per la nuova strada al Poggino e questa è una cosa fantastica. Ringrazio le comunità dello Sri Lanka che sono ormai fissi». Sergio Saggini (Ance Viterbo): «Sono tanti anni che Ance sostiene questa manifestazione, come costruttori siamo legati al territorio, sappiamo che molte manifestazioni hanno bisogno di supporto e sostegno e noi, per le nostre possibilità, contribuiamo». Daniela Merlini del comitato organizzatore, infine, ha illustrato il programma del Carnevale 2026.