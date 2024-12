BASSANO ROMANO - Domani mattina alle 11,30, nella sala convegni del Monastero di San Vincenzo, sede dell’istituto d’istruzione superiore di Bassano Romano, verrà presentato il libro “Scrivere per crescere insieme”, risultato del progetto didattico omonimo nato dalla collaborazione tra la Casa delle culture e dei popoli “Fabrizio Frizzi” di Bassano Romano e le classi del primo e del secondo biennio dei plessi d’istituto, con lo scopo di far acquisire ai ragazzi maggiore familiarità, padronanza e consapevolezza delle potenzialità espressive della scrittura e della lettura.

L’iniziativa, ideata e diretta per la Casa delle culture da Maurizio Semplice, ha visto coinvolti circa centonovanta studenti e diversi docenti dell’istituto e ha mirato a realizzare un laboratorio di scrittura per la durata di tutto lo scorso anno scolastico su alcune importanti tematiche di educazione civica, in particolare sulla cittadinanza digitale e la sostenibilità ambientale. Il ciclo di incontri, pianificato in accordo con gli insegnanti e con la disponibilità sia delle strutture scolastiche che dei ragazzi che hanno aderito al progetto, è stato composto da una parte teorica e da una pratica.

La parte pratica ha preso corpo in un esercizio di scrittura creativa inerente agli argomenti trattati attraverso varie tecniche espressive e alla fine ha dato vita a un libro che ha raccolto tutti gli originali contributi dei ragazzi.

Oltre a tutti i ragazzi e ai docenti che hanno partecipato al progetto, saranno presenti Emanuele Maggi e Ugo Pierallini, sindaco e vicesindaco di Bassano Romano che hanno sostenuto attivamente il progetto, la dirigente scolastica dell’Istituto d’istruzione superiore Maria Luisa Iaquinta e il presidente della Casa delle culture e dei popoli, Salvatore Signorello.

