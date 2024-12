TOLFA - Prende il via stasera a Tolfa il secondo step del calendario dei festeggiamenti in onore del patrono Sant'Egidio. La giunta Bentivoglio per questa sera invita tutti alle 21.30 al grande concerto in piazza del cantautore Marco Ligabue; domani sera, invece, Tolfa ospiterà i "Collage" in concerto sempre in piazza Vittorio Veneto a partire dalle ore 21.30. Marco Ligabue, fratello di Luciano, è un bravissimo chitarrista e cantautore. Nato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 16 maggio 1970, Marco ha oggi 54 anni. Sin dagli inizi della sua carriera, ha dimostrato un talento innato per la musica ed ha ha iniziato il suo percorso musicale negli anni ’90, inizialmente come membro della band Little Taver & His Crazy Alligators. Nel 2001, ha fondato il gruppo Rio, con cui ha pubblicato quattro album in studio fino al 2012, anno in cui ha deciso di lasciare la band per intraprendere una carriera da solista. Con i Rio, Marco ha lavorato come chitarrista e autore, contribuendo alla creazione di un sound distintivo che ha guadagnato un seguito significativo. Dopo aver lasciato i Rio, Marco Ligabue ha lanciato la sua carriera da solista nel 2013 con l’album “Mare Dentro”. Registrato da Corrado Rustici in California, l’album ha segnato un nuovo capitolo nella sua vita artistica, con testi che esplorano temi personali e sociali. Il secondo album, “L.U.C.I – Le Uniche Cose Importanti”, è uscito nel 2015, seguito da “Il Mistero del DNA” nel 2017 e dalla raccolta “Tra Via Emilia e Blue Jeans” nel 2020. Nel 2015, Marco ha vinto il Premio Lunezia, un riconoscimento musicale-letterario che premia la qualità dei testi delle canzoni italiane. Nel 2019 ha esordito in TV come giudice del talent show musicale “All Together Now”, condotto da Michelle Hunziker. Nel 2021, ha pubblicato il suo primo libro, “Salutami tuo Fratello – Cronache Spettinate di un Rocker Emiliano”, in cui racconta il suo percorso di vita e musicale, includendo aneddoti sul rapporto con il fratello Luciano. Nel 2022, insieme al conduttore televisivo Andrea Barbi, Marco è stato promosso Ambasciatore dell’Emilia Romagna. Questo ruolo lo ha visto impegnato in uno spettacolo innovativo che unisce musica, narrazione e la degustazione di prodotti tipici Dop e Igp della regione. Marco Ligabue è molto attivo nel sociale, sostenendo diverse Onlus e cause benefiche. È un donatore e testimonial dell’Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) e ha collaborato con organizzazioni come “Pesciolino Rosso”, “Buona Nascita Onlus” e “Peter Pan Onlus”. Ha partecipato alla campagna “Il Silenzio è Dolo” per sensibilizzare gli studenti sul tema della lotta alle mafie e dal 2014 è terzino sinistro della Nazionale Italiana Cantanti, una squadra impegnata in partite di beneficenza.