SANTA MARINELLA - È uno degli eventi più attesi dell’estate tirrenica e quest’anno festeggia un traguardo importante: vent’anni di stile, bellezza e spettacolo. Questa sera alle 21 nella suggestiva cornice del Porto di Santa Marinella, torna “Arte Moda e Cultura sotto le Stelle”, manifestazione che da due decenni unisce arte, moda, cultura e spettacolo in una notte capace di lasciare il segno.

La serata, patrocinata dal Comune di Santa Marinella e sostenuta dalla Fondazione Ca.Ri.Civ., porta la firma e la direzione artistica di Gloria Salipante, docente di portamento e vera anima dell’iniziativa. È grazie alla sua visione, al suo carisma e alla sua dedizione instancabile che questo evento è cresciuto, attirando ogni anno un pubblico sempre più ampio e ospiti d’eccezione, fino a diventare un punto di riferimento nel panorama degli eventi estivi del litorale romano.

Gloria Salipante, formatrice stimata e apprezzata per il suo lavoro con giovani modelle, ha saputo trasformare un'idea in un appuntamento che oggi coniuga eleganza e radicamento territoriale, bellezza e cultura, offrendo un palcoscenico unico a nuovi talenti e realtà artistiche locali. Il suo percorso professionale, costruito tra passerelle, insegnamento e direzione artistica, è un esempio concreto di come la passione e la determinazione possano generare progetti longevi e significativi per un’intera comunità.

A condurre la serata saranno due volti noti del panorama televisivo e teatrale: Angelo Martini e Maria Letizia La Noce, mentre il coordinamento è affidato a Ivo e Nicola Salipante, da un’idea originale di Gabriella Bianchi.

Protagoniste dell’evento saranno dodici splendide Miss, che sfileranno in tre momenti moda distinti: moda mare, lingerie e alta moda sposa, indossando i gioielli firmati Matilde Creazioni e gli abiti dell’atelier Mara Sposa di Tarquinia. Ogni dettaglio sarà curato con professionalità: le acconciature saranno affidate a Fabrizio Vecchioni, mentre il make up sarà realizzato da Sabrina Brunori, Anna Claudia Morucci e Maria Luisa Robustelli.

Grande attesa per l’elezione di Miss Elegance 2025, il titolo più ambito, ma anche per le altre fasce in palio: Miss Porto di Santa Marinella, Miss Bikini, Miss Sorriso e Miss Galimbertissima. Alle vincitrici andranno premi esclusivi, tra cui partecipazioni a sfilate di alta moda, soggiorni, gioielli e pubblicazioni storiche offerte dalla direttrice del quotidiano Le Muse News, Sara Fresi.

Ma “Arte Moda e Cultura sotto le Stelle” non è solo bellezza e passerelle. Il programma si arricchisce di esibizioni musicali e artistiche, come la performance lirica di Remina Baldolini, le coreografie curate da Francesca Feoli con la sua scuola Planet Dance, e gli interventi delle insegnanti di danza Marilena Ravaioli e Simonetta Travagliati. Non mancheranno momenti musicali con cantanti professionisti romani di fama nazionale, per una serata che si preannuncia ricca di emozioni.

Una giuria qualificata, composta da nomi di rilievo del mondo dello spettacolo e della cultura, avrà il compito di valutare le partecipanti, contribuendo al prestigio e al fascino della manifestazione.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Un’occasione imperdibile per vivere una notte d’estate tra stelle, mare, arte e alta moda, in una delle cornici più suggestive del litorale laziale. Un evento che non celebra solo l’eleganza, ma anche il valore delle persone e delle idee che sanno renderla accessibile e condivisa.

E con Gloria Salipante al timone, anche quest’anno Santa Marinella è pronta a brillare.