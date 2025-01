CIVITAVECCHIA – Maria Letizia Beneduce è ormai di casa al teatro Ariston. Quello in programma infatti dall’11 al 15 febbraio prossimo sarà infatti il Festival di Sanremo numero dieci per la violinista civitavecchiese. Venerdì si sono chiuse le prove a Roma; poi si entrerà nel vivo con il trasferimento nella città che, per una settimana, sarà la capitale della musica. Sui social le fotografie postate dal primo violino, il maestro Franco Invidia, insieme tra gli altri proprio a Beneduce, confermano il grande lavoro dell’Orchestra per preparare al meglio il 75° Festival di Sanremo.

