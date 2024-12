ORIOLO ROMANO -«All’1,40 del 16 agosto, abbiamo ricevuto la notizia che Cristiano Malgioglio non verrà in piazza questa sera, diversamente da come concordato mesi fa. Il manager, infatti, ci comunica che deve presenziare ad un altro evento». A raccontarlo è la Pro loco, organizzatrice dell’evento.

«Come Pro loco siamo rimasti davvero senza parole, l’unica cosa che possiamo fare è scusarci con gli oriolesi e in generale con tutte le persone che aspettavano questo evento con trepidazione. Siamo i primi ad esser stati danneggiati da una notizia, che mai ci saremmo aspettati a meno di 24 ore dallo spettacolo, riteniamo sia una situazione davvero sgradevole e quasi imbarazzante».

«Anche quest’anno abbiamo lavorato con anima e corpo alla realizzazione di questi festeggiamenti e siamo orgogliosi di come abbiamo visto vivere la piazza in questi giorni - aggiungono dalla Pro loro - ci saremmo aspettati una penultima serata ancora più ricca e piena di persone e condivisione, ma è un qualcosa che non dipende da noi. Speriamo di avere il vostro supporto e la vostra comprensione, vedendovi in piazza questa sera (e domani) tenendo fede alla tradizione della tombola che ci accompagna da anni.

Scusandoci ancora, vi aspettiamo questa sera in piazza con un po’ di musica e la tombola», concludono gli organizzatori.

