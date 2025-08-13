SORIANO NEL CIMINO - Con l’esposizione dei Palii, che saranno giudicati da un team di esperti il prossimo 29 agosto, prendono ufficialmente il via gli appuntamenti per la 58esima edizione della Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino, in programma i primi tre week end di ottobre (4-5, 11-12 e 18-19).

La festa, riconosciuta come manifestazione storica, richiama sul centro cimino ogni anno migliaia di turisti. con un programma ricchissimo di eventi storici, gastronomici e folkloristici che celebrano la tradizione e l’identità del borgo laziale. Il programma provvisorio è già on line sul sito www.sagradellecastagne.com

Tante le novità, a partire dal “Convivium secretum” che l’Ente ha deciso di organizzare in due serate (giovedì 16 e venerdì 17 ottobre), prevedendo la partecipazione ogni sera di due contrade. Questa nuova formula, secondo gli organizzatori, renderà l’evento più dinamico, permettendo di far assaporare e gustare meglio le pietanze storiche ai turisti, con la magia del passato che rivivrà tra piatti tradizionali, abiti d’epoca e un’atmosfera unica di festa e condivisione.

«L’attesa è iniziata – dice il presidente dell’Ente Sagra Antonio Tempesta – e il cuore della tradizione torna a battere forte. I colori, i cori e l’energia delle contrade iniziano a riempire le vie del paese e le sedi delle contrade, segnando l’inizio di uno dei momenti più attesi dell’anno».

