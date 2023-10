San Martino al Cimino, un pittoresco borgo storico immerso nella bellezza della natura, ha recentemente dato il via alla 35esima edizione della sagra della Castagna, insieme alla sesta edizione della sagra del Fungo porcino. Nonostante una inizio incerto dal punto di vista meteorologico, l’entusiasmo e l’energia dei partecipanti non sono stati minimamente scalfiti.I primi due giorni dell’evento hanno regalato gioia e divertimento a tutte le età. I più giovani si sono immersi nei laboratori d’arte e si sono emozionati con gli spettacoli di magia di Stefanclod e Simone Romanò.

Un momento clou è stato il magnifico corteo storico, un viaggio indietro nel tempo attraverso le strade del borgo, seguito da uno spettacolo mozzafiato dei falconieri. La danza aerea ha affascinato il pubblico con le sue acrobazie nel cielo, mentre lo showcooking della famosa blogger Roby Sushi ha deliziato i palati presenti, rendendo la giornata assolutamente indimenticabile.

Le visite guidate attraverso le vie medievali del borgo hanno permesso ai visitatori di scoprire la ricca storia e il fascino di San Martino al Cimino in modo coinvolgente. Il cuore della festa è stato senza dubbio rappresentato dalle caldarroste, che hanno contribuito a riscaldare l’atmosfera e a creare un’esperienza veramente autentica. Lo stand della Proloco ha deliziato i presenti con piatti come polenta e zuppa ai funghi, che hanno soddisfatto tutti i palati con il loro sapore irresistibile. La 35esima sagra della Castagna e la sesta sagra del Fungo porcino a San Martino al Cimino sono state un trionfo di cultura, tradizione e divertimento, unendo le delizie gastronomiche alle performance artistiche e storiche in un mix indimenticabile.

Un evento che ha catturato il cuore di chiunque abbia partecipato e che sicuramente continuerà a essere un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della cultura. La pro loco vi aspetta per condividere la magia della sua sagra. Un’appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina, della cultura e di un’esperienza unica nel suo genere. Sarà un altro fine settimana incantato che resterà nei vostri cuori per sempre.

