Grande successo per “28 motivi per innamorarsi” che ha visto sul palco del teatro Traiano Pino Quartullo e Roberta Giarrusso. Uno spettacolo con cui l’attore e regista civitavecchiese è tornato in città come protagonista della commedia scritta da Jennifer Lane (adattamento e regia di Fabrizio Coniglio).

Una commedia agrodolce, con tanti spunti di riflessione sui rapporti umani e di coppia, sul dramma e sul riscoprirsi.

