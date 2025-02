Il premio letterario Alessandro Vismara cresce e non solo nei numeri. Quest’anno oltre a una più ampia partecipazione di studenti, il mini-corso di giornalismo, che accompagnata il concorso vero e proprio, diventa Pcto, un percorso formativo di alternanza scuola-lavoro.

Le lezioni sono iniziate ieri mattina nell’aula magna del liceo delle scienze umane Santa Rosa di Viterbo. Circa un’ottantina gli studenti coinvolti. Il corso, coordinato da Massimiliano Vismara, figlio del giornalista e docente scolastico morto nel 1987, si compone di tre lezioni durante le quali vengono forniti ai ragazzi i fondamenti del giornalismo: da come si cerca una notizia a come si scrive un articolo giornalistico alle differenza tra le varie tipologie di giornalismo: agenzie stampa, giornali cartacei e online.

La prima lezione è stata tenuta dalla giornalista de La Provincia di Viterbo, Monica Di Lecce, che ha spiegato ai ragazzi quando un fatto diventa notizia, come si acquisiscono le notizie, come si scrive un articolo e alcuni fondamenti deontologici.

Le prossime lezioni saranno imperniate sulle varie figure professionali che lavorano nel mondo della stampa e al codice deontologico e saranno tenute dalle giornaliste Maria Letizia Riganelli del Messaggero e Valeria Terranova del Corriere di Viterbo.