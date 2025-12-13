CIVITAVECCHIA – La cultura, le emozioni, il lavoro quotidiano, l’impegno delle associazioni che hanno organizzato l’evento, l’entusiasmo. C’è stato tutto questo sul palco del teatro Traiano giovedì pomeriggio, per il premio Eugenio Scalfari: un’edizione che, a sentire i commenti in sala, e la soddisfazione di Spazioliberoblog, Blue in The Face e Book Faces, è stata da incorniciare. Vuoi per la maturità raggiunta dall’evento, vuoi per i protagonisti della serata, di sicuro è stata un successo. A condurre la serata Gino Saladini, in un susseguirsi di emozioni. La giuria, presieduta da Massimo Giannini, ha visto la partecipazione di Ezio Mauro come presidente onorario, Dacia Maraini, Paolo Garimberti, Concita De Gregorio, Maria Grazia Calandrone, Bruno Manfellotto, Loredana Lipperini, Nicola R. Porro e Maria Zeno.

A Sigfrido Ranucci il premio per il Giornalismo. «Un onore questo riconoscimento - ha spiegato - dedico il premio per l’impegno e il lavoro giornalistico alla squadra di Report e a Milena Gabanelli senza la quale non sarebbe mai esisto Report e le sue inchieste. La passione del lavoro della mia squadra non si ferma con le bombe, andiamo avanti sempre più forti. Grazie alla giuria per questo importante riconoscimento, grazie a tutti per l’affetto dimostrato ogni giorno». «Un piacere e un onore conferire il Premio Scalfari a Sigfrido Ranucci, amico e professionista con la schiena dritta - ha detto il presidente della Giuria, Massimo Giannini - in un tempo in cui ai giornalisti si fanno attentati e i giornali vengono svenduti». Menzione speciale a Cecilia Sala e Premio alla Carriera a Natalia Aspesi. Per la sezione poesia premiata Vivian Lamarque.

«Il premio - hanno ricordato le tre associazioni promotrici - nasce dalla città di Civitavecchia e dal suo tessuto culturale. La sua forza sta proprio nell’ essere un’iniziativa autenticamente dal basso, sostenuta da associazioni locali, da un volontariato diffuso, dalle istituzioni e dal mondo imprenditoriale. Rende omaggio a un cittadino che si è affermato come una delle più importanti personalità nel panorama del giornalismo e della cultura: Eugenio Scalfari. È una iniziativa nostra, della città, che guarda a una dimensione nazionale». E l’obiettivo è farlo crescere ogni anno di più, radicandolo sì sul territorio, ma facendolo diventare punto di riferimento a livello nazionale.

