VITORCHIANO - Proseguono a Vitorchiano gli appuntamenti natalizi del Friendly Village, promossi dall’amministrazione comunale in stretta collaborazione con le associazioni e le realtà locali. Con l’avvicinarsi dei giorni di festa, sono numerose le iniziative che animano il “borgo sospeso” della Tuscia, tra musica, cultura e socialità. Giovedì 21 dicembre alle 18 il palazzetto della cultura ospita “Atmosfere natalizie”, esibizione musicale di AlmaMousikè Ets, mentre venerdì 22 alle 17. presso la sala consiliare il comune conferirà i riconoscimenti alle “Eccellenze e virtù civiche vitorchianesi” e a seguire si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio. Sabato 23 dicembre alle 15, con partenza da piazza Roma, torna per il quarto anno la corsa dei Babbi Natale, che unisce l’amore per lo sport all’aria aperta e la tradizione, e alle 18 in sala consiliare lo spettacolo teatrale a cura della compagnia In…Stabile. Nel giorno di santo Stefano, martedì 26 dicembre, nella chiesa della santissima Trinità la banda Fedeli di Vitorchiano, diretta dal maestro Giuseppe Sargeni, eseguirà i tradizionali auguri di Natale in musica. Per chi decide di trascorrere del tempo a Vitorchiano, da non perdere le due mostre allestite al complesso di Sant’Agnese a cura di ViterDino eventi. Due esposizioni di alta qualità dedicate a vere e proprie icone pop con cui sono cresciute intere generazioni: “Barbie Fashion”, con la collezione più grande d’Italia di Rosella Iobbi e “Lego City”, in cui si può ammirare la città di mattoncini più grande del mondo. Le mostre saranno aperte dal 23 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Sempre negli spazi di Sant’Agnese è allestita la casa di Babbo Natale dal comitato festeggiamenti di San Michele Arcangelo. Infine, fino al 7 gennaio il borgo di Vitorchiano ospita “I presepi del borgo sospeso”, un percorso di circa 15 presepi dislocati in diversi punti.

