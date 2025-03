CIVITAVECCHIA – Dal 14 al 28 marzo, lo spazio espositivo di via Giacomo Matteotti 78 ospiterà la mostra antologica “Perché mi guardi?” dell’artista civitavecchiese Pietro Tavani, un evento che celebra 50 anni di carriera tra pittura e scultura. La rassegna sarà visitabile tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00 con ingresso libero.

L’esposizione raccoglie oltre 70 opere, tra pittura figurativa e scultura, offrendo un viaggio immersivo attraverso l’evoluzione artistica di Tavani. Con uno stile che fonde simbolismo e realismo, l’artista propone una riflessione profonda sul rapporto tra l’essere umano e la realtà, attraverso una combinazione di immagini, colori e forme che invitano l'osservatore a interrogarsi sul significato più intimo dell’esistenza.

«Piccolo il mondo per colui che vive nel profondo della conoscenza» è il messaggio che accompagna l'esposizione, sottolineando la ricerca introspettiva che caratterizza il lavoro di Tavani. Le opere in mostra spaziano da figure sacre a rappresentazioni della quotidianità, alternando dettagli realistici e simboli mistici in una sintesi visiva che stimola la riflessione e il coinvolgimento emotivo.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e per chi desidera scoprire il talento di uno dei più apprezzati artisti locali. L’iniziativa rappresenta non solo un omaggio alla carriera di Tavani, ma anche un'importante occasione per valorizzare l’arte e la cultura a Civitavecchia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA