Torna la StraViterbo per le vie del centro. Domenica la quattordicesima edizione della manifestazione sportiva, con finalità sociali – V Memorial Daniele Ferrante, organizzata dagli allievi marescialli del XXIV Corso Fedeltà – Scuola sottufficiali Esercito. L'intero ricavato sarà devoluto al reparto di oncologia dell'ospedale Belcolle. L'iniziativa prevede numerose attività per bambini. Per consentire il regolare svolgimento dell’evento sono previsti una serie di provvedimenti riguardanti la sosta e il traffico veicolare nelle vie interessate dalla StraViterbo e dalla Mini StraViterbo. Come da ordinanza della Polizia locale (n. 756 del 16-10-2023), a partire dalle ore 10 fino a cessata necessità, durante il transito dei partecipanti potranno verificarsi interruzioni o deviazioni del traffico lungo il seguente percorso (una volta per la gara non competitiva, da ripetere due volte per quella competitiva): Pratogiardino (partenza), via del Pilastro, piazzale Gramsci, Porta Fiorentina, piazza della Rocca, via San Faustino, piazza San Faustino, via Cairoli, piazza dei Caduti, piazza Martiri d’Ungheria, via El Alamein, via Faul, via Valle Piatta, via Ascenzi, piazza dei Caduti, via Marconi, piazza Verdi, Corso Italia, piazza delle Erbe, via Saffi, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo, via Cardinal La Fontaine, via San Pietro, via delle Fortezze, Porta Romana, piazza San Sisto, via Garibaldi, via Vetulonia, via Mazzini, via Casa di Santa Rosa, via Santa Rosa, piazza Verdi, via Matteotti (primo tratto), via del Pavone, via Amendola, piazza della Rocca, piazzale Gramsci, via del Pilastro, Pratogiardino (arrivo). La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it, sezione albo pretorio.

Come da programma riportato nella grafica ufficiale dell'iniziativa, il raduno sarà alle ore 8,45 a Pratogiardino, la partenza per la gara competitiva di 10 km è prevista alle ore 10. Alle ore 10,10 partenza gara non competitiva di 5 km, alle 10,20 la partenza della Mini StraViterbo. La cerimonia di premiazione sarà alle ore 11,30, sempre a Pratogiardino.

Per informazioni: 347 0408399 – 389 9677511 – per iscrizioni: segreteria@montaltosport.it.

