CIVITAVECCHIA – Sono iniziati lunedì i lavori di riqualificazione degli Horti Traianei all’interno del sito archeologico delle Terme di Traiano. Un intervento reso possibile nell’ambito del protocollo di intesa siglato nel 2020 tra Fondazione Ca.Ri.Civ., Pro loco e Comune di Civitavecchia, ormai in scadenza, con l’ente di origine bancaria che ha deciso di investire nella valorizzazione del giardino botanico. «Nel 2015 siamo intervenuti sempre grazie alla Fondazione – ha ricordato la presidente della Pro loco Maria Cristina Ciaffi – nel 2023 insieme a Lazio Crea e oggi ancora con la Fondazione e grazie alla sensibilità della Seport che da qualche tempo ci affianca anche nella manutenzione ordinaria, nelle aree dove è possibile intervenire. Il nostro impegno è costante nella valorizzazione del sito attraverso una serie di manifestazioni, come il Presepe Vivente o Terme in fiore, ma anche con interventi di questo tipo». L’obiettivo è quello di rendere sempre più il sito archeologico il fulcro di un turismo che possa richiamare un numero sempre maggiore di visitatori in città; tanto che è stato affidato anche uno studio per valutare possibili ipotesi che possano far diventare Civitavecchia città della cultura a livello regionale o, ad esempio, nella rete delle città creative dell’Unesco. Una “missione” nella quale crede anche il Comune, come ribadito dal vicesindaco e assessore alla Cultura Stefania Tinti. «Servono tempo, impegno e finanziamenti – ha sottolineato – ma abbiamo tutte le carte in regola per crescere sotto questo aspetto e fare il salto di qualità che meritiamo. In questo senso è fondamentale fare rete». «E noi siamo orgogliosi – ha aggiunto Cinzia Vergati, direttore tecnico di Seport – di far parte di questa rete di forze positive dai grandi obiettivi. Questo intervento agli Horti Traianei è per noi un vanto, un fiore all’occhiello. Dal porto, dove quotidianamente operiamo, entriamo in città e lo facciamo mettendo a disposizione i nostri operatori qualificati».

Una sinergia virtuosa, come ribadito dalla presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, che fa ben sperare per il futuro. Perché c’è molto lavoro da fare, ma mettendo insieme le varie forze «sarà più facile raggiungere l’obiettivo ambizioso di fare di Civitavecchia una vera e propria città turistica, in grado di poter sfruttare al meglio il suo grande potenziale culturale».