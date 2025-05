CAPODIMONTE - “Otto chiodi”, il nuovo progetto ideato da Massimiliano Capo, prodotto dall’associazione La festa delle medie, sarà inaugurato ufficialmente sabato 10 maggio alle ore 18 nello spazio denominato “Mamo – Capodimonte”, in via Pianora 49. Otto Chiodi si propone come il progetto curatoriale di uno spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea: ospiterà, nel tempo, otto artisti, ciascuno con un progetto pensato per dialogare con le identità del luogo.

La prima mostra in programma, curata da Serena Achilli, è “La vita – Istruzioni per l’uso” di Maddalena Mauri, pittrice che vive e lavora a Sipicciano, piccolo borgo della provincia di Viterbo. La pittura di Maddalena Mauri si muove nell’ambito figurativo, ma supera la mera rappresentazione: indaga emozioni e relazioni intime tra la figura umana e lo spazio, usando colori e materiali per evocare atmosfere sospese, tra sogno e realtà.

Per Otto Chiodi, l’artista presenta un ciclo di otto tele ispirate al celebre romanzo di Georges Perec, La vita, istruzioni per l’uso. Come Perec, che con sguardo poetico raccontava l’esistenza attraverso gli oggetti di un immaginario palazzo parigino, Maddalena dipinge stanze senza tempo, frammenti di intimità, storie invisibili che emergono dagli spazi. Ogni quadro diventa una soglia, un varco da cui affiorano emozioni sedimentate, un puzzle di presenze e assenze in cui il tempo si cristallizza. Otto Chiodi inaugura così il suo percorso con una mostra capace di intrecciare pittura, letteratura ed emozione, nel segno di una narrazione delicata e potente. Mamo – Capodimonte sarà aperto nei weekend dalle 18 al tramonto.

Sarà possibile concordare la visita in altri giorni e in altri orari chiamando al 3351354905.

©RIPRODUZIONE RISERVATA