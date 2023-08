CIVITAVECCHIA – Ottant’anni di emozioni regalate in teatro, di consigli dispensati in campo, di confronti e dibattiti su calcio ed attualità nel cortile dell’oratorio dei salesiani. Ed è proprio qui che, ieri pomeriggio, è stato festeggiato Giorgio Ponzi, personaggio molto conosciuto in città, al quale molti sono legati. C’era la sua famiglia, la sorella e le nipoti, c’erano i suoi “ragazzi” allenati sul campo dell’oratorio, c’era la famiglia della Compagnia Buonarroti e tanti amici ed ex allievi salesiani. Tutti lì, insieme, per festeggiare un traguardo importanti, i suoi 80 anni «cinquanta dei quali – ha ricordato – li ho dedicati al teatro. È iniziato per gioco, all’inizio quasi mi intimidivo a salire sul palco, poi ci ho preso gusto, e sono passati 50 anni. Ho conosciuto Eduardo e i migliori attori italiani: è stata una soddisfazione enorme». E lo si è visto ieri, in cortile, con Ponzi stretto dall’abbraccio della sua famiglia allargata.