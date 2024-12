Nuovo appuntamento con “Sette sere per Alberto - omaggio ad Alberto Corinti”, la rassegna teatrale organizzata dal Comune di Viterbo - assessorato alla cultura, in collaborazione con Fita Viterbo e Atcl - Circuito Multidisciplinare del Lazio. Questo pomeriggio alle ore 17, all'interno del foyer del Teatro Unione, sarà la volta dell'incontro dibattito “Teatro a scuola: tra buone pratiche e cattive abitudini”. A fornire informazioni è direttamente Paolo Manganiello, pedagogista, storico del teatro e delle problematiche in ambito socio-educativo nel mondo teatrale, che per l'occasione sarà anche moderatore dei vari interventi previsti con rappresentanti istituzionali, docenti e dirigenti scolastici.

«L’obiettivo dell’incontro-dibattito è fare il punto della situazione sulle pratiche teatrali a scuola, a Viterbo. Pur coinvolgendo – almeno per quest’anno – le scuole superiori, il tentativo è quello di capire e valutare il valore socio-educativo di tali pratiche teatrali ed eventualmente tentare di ‘metterle a sistema’: cercare comuni finalità, possibili partecipazioni, pensare a collaborazioni, e, magari con l’aiuto dell’assessorato all’educazione, riflettere su appuntamenti periodici, creare un archivio dei lavori realizzati, per approfondire e portare avanti percorsi pedagogici afferenti alle pratiche teatrali, in modo condiviso e sistematico. Tutto questo con lo scopo di coinvolgere e far interagire non solo docenti, dirigenti e professionisti ma anche i giovani e giovanissimi studenti». L’ingresso è libero.

