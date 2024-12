CANINO - Si è conclusa domenica con la tradizionale frittata più grande del mondo l’evento di tre giorni che ha riunito a Canino gli amanti dell’asparago verde Igp.

Un grande successo ha riscosso la 22esima edizione della Sagra dell’asparago Verde IGP di Canino, numerosissimi visitatori e turisti outdoor che hanno partecipato agli eventi organizzati dalla Proloco di Canino, in collaborazione con il comune di Canino. «Un fiume di persone ha animato le vie del centro storico - afferma l’assessore al Turismo e alla attività produttive, Daniele Ricci -. L’obiettivo della sagra è quello di promuovere il territorio di Canino ed uno dei suoi prodotti tipici: l’asparago verde che lo scorso novembre ha ricevuto dalla Commissione Europea ha approvato l’aggiunta de “l’Asparago Verde di Canino” al registro delle indicazioni geografiche protette (Igp). Gli amanti dell’asparago - prosegue Ricci - non hanno fatto a meno di assaggiare tutti i succulenti piatti proposti dai ristoranti e dai tipici “cantinoni” aperti per l’occasione per poi assistere alla preparazione della frittata più grande del mondo: una padella di oltre 2 metri di diametro attende più di mille e cinquecento uova arricchite da 100 chilogrammi di asparagi». «Siamo molto orgogliosi del successo di questa sagra che celebra e promuove, l’asparago verde Igp di Canino, che insieme all’olio Dop rappresenta le eccellenze gastronomiche del territorio di Canino, tutto ci spinge a continuare così e a fare sempre meglio con forte entusiasmo; colgo l’occasione per ringraziare la Proloco e tutti coloro che hanno partecipato e visitato Canino», conclude l’assessore.

