CIVITAVECCHIA – Dopo un brevissimo contrattempo iniziale, per un blackout che ha colpito tutta la zona (problema risolto a tempo record dall’Enel), è andato in scena il concerto della “International Clandestine Orchestra” di Olen Cesari che ha entusiasmato il folto pubblico fin dalle prime battute. Anzi, anche durante la momentanea assenza di energia elettrica, è stato il pubblico a fornire una suggestiva illuminazione con i telefonini, accompagnando ritmicamente i musicisti che, senza perdersi d’animo, hanno improvvisato un’esibizione acustica.

Subito risolto il contrattempo, come si diceva, l’orchestra ha regolarmente proseguito il concerto dando prova di una grandissima qualità artistica che ha mandato in visibilio il pubblico.

Introdotti da Nicoletta Scirè, presentatrice della serata, l’assessore Simona Galizia, la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco e Massimiliano Grasso (in rappresentanza del presidente dell’Autorità portuale Musolino), in apertura, hanno ringraziato il presidente As.s.pro.ha. Cristian Cropani per l’attività per l’integrazione e la qualità della vita delle persone con disabilità. La serata, infatti, ha contribuito proprio all’attività dell’associazione. Giulio Castello, che con il suo “Il Mosaico - un popolo di artisti” ha organizzato la serata, ha voluto «ringraziare il sindaco Tedesco e l’Amministrazione Comunale, la Fondazione Cariciv e l’Autorità Portuale per la promozione dell’evento, i musicisti per la grandissima esibizione, il pubblico presente e tutti quelli che, dietro le quinte, hanno permesso la realizzazione di una serata memorabile per Civitavecchia».