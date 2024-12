CIVITAVECCHIA – Il teatro Nuovo sala Gassman si prepara ad entrare in un mondo sospeso tra i confini del reale e dell’immaginazione con “Lumina”, sul palco oggi alle 21 e domani alle 19. Un pittore anziano si lascia avvolgere dalla magia dei suoi pennelli, inseguendo l’eterea bellezza della Luna. Le sue giornate sono un intreccio di momenti sorprendenti e surreali. Personaggi eccentrici entrano in scena uno dopo l’altro, a ritmo di farsa, accompagnati da una commistione di suoni creati dal vivo in sincro con l’attore in maschera. L’arte e la solitudine sopraggiungono al sorgere della Luna, durante le notti incantate dedicate alla sua Musa. Ma la sua artistica ossessione viene inaspettatamente interrotta da un'avventura che trasformerà completamente la sua esistenza. Al Gassman arriva uno spettacolo sensazionale che ci farà volare oltre le poltrone.

