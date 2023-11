CIVITAVECCHIA – Il bar come luogo di incontro per suonare, cantare, ballare, raccontare storie. Il bar popolato dai suoi clienti fissi, improbabili e non, e da quelli occasionali. Il bar come sfondo della vita reale, come microcosmo della società che riproduce problemi, sorrisi, vizi e virtù di tutti i giorni. E’ questo il succo di “Chiacchiere da bar”, lo spettacolo di teatro/canzone (mai tanto attuale, visto che in questi giorni ricorre il ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber, probabilmente il più grande interprete italiano del genere) in programma al teatro Nuovo Sala Gassman sabato 4 novembre alle 21 e domenica 5 alle 19.

Uno spettacolo nel quale Numa, leader della band romana nata nel 2014 e poi esplosa durante il Covid con i suoi concerti a piazza Trilussa a Trastevere (non per niente è meglio conosciuta proprio come la Band di piazza Trilussa), narra la sua storia e quella dei suoi amici, i “Numeri a caso” (Rino, Freddo, Vong, Spillo e Spirometrino, in ordine cronologico di entrata nel gruppo), inframezzandola con i brani del nuovo album, “Chiacchiere da bar”, appena uscito, e scene di vita vissuta. «Una luce soffusa accesa nella notte – spiega Numa - l’unico bar rimasto aperto. Da qui passano personaggi di ogni tipo, si ascoltano racconti veri e falsi, di politica, di storia, di vita quotidiana. Io sono il barista che vi fa compagnia e che troverete sempre qui, per quattro chiacchiere, un bicchiere, una poesia». E con lui una cameriera impetuosa a cercare di governare i bizzarri clienti del locale.

Insomma, uno spettacolo che si annuncia godibile e originale. Che abbina alla buona musica, la brillante idea di dar voce ai problemi del Paese, quelli di cui si parla appunto al bar e che spesso faticano a trovare una soluzione. <Il bar – dice ancora Numa – è una piccola riproduzione della società. Dopo la famiglia, forse la prima forma di società con cui ci rapportiamo>. Una riflessione semplice e profonda insieme.

Il botteghino del Gassman è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20, tel. 328/1224154. Da quest’anno c’è anche il “Giovedì pazzo”, giorno in cui è possibile trovare biglietti in offerta per alcuni degli spettacoli in cartellone, un’occasione che vale la pena non perdere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA