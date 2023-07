RONCIGLIONE - Grande partecipazione per la “Notte Dello Sport”, che si è tenuta il 22 luglio.

Cittadini e turisti hanno ammirato le evoluzioni di artisti e atleti che si sono esibiti lungo le strade cittadine, al fresco serale e notturno che si gode nel Borgo dei Borghi, più bello d’Italia.

Il comitato provinciale di Viterbo della Associazione Italiana Cultura e Sport ha partecipato con le punte di diamante del settore danza, diretto da Federica Chiricozzi, in collaborazione con l’associazione Active Revolution, diretta dall’istruttrice Alessandra Ceccarini.

E all’imbrunire, sotto la porta di Ronciglione, ripetuto più volte, lo spettacolo è iniziato.

Coreografie e scenografia si sono perfettamente assemblati. Ammirare le giovani interpreti in danze di alta qualità sull’asfalto e le acrobazie delle ballerine della danza aerea, accompagnate dalle note e dal canto del concittadino Marco Mengoni, non è cosa di tutti i giorni. Bellissima la scenografia che si affaccia prepotente dietro la porta, attribuita al Vignola, facendoti scorgere in lontananza il campanile della Chiesa di Santa Maria della Provvidenza e il borgo medievale.

Immortalare, anche se con il cellulare, ciò che si ammira, è allora una esigenza dei presenti. Visioni che rimangono impresse nella mente.

Ti accorgi allora di vivere un bellissimo sogno: ballerine che danzano mentre scendono sulla via voluta dai Farnese, poi sul ponte levatoio, mentre varcano Porta Pentama ed entrano nel borgo medioevale, si elevano sul Campanile della Provvidenza, danzano sospese nel vuoto del Vallone del Rio Vicano, scendono danzando sulla via Francigena, nel fondo del vallone, con accanto lo scorrere fragoroso del Rio vicano, fino a giungere al Ponte in ferro della ferrovia Civitavecchia Orte, unico al mondo, che illuminato sfoggia tutta la sua maestosità. Che stupendo spettacolo ci avete fatto sognare e vivere nella realtà. Bravissime.

L’Aics ringrazia, per tutto ciò le associazioni Active Academy e Active Revolution e le gioiose danzatrici che si sono esibite, dando colore e lustro alla Notte dello Sport.

Altresì ringrazia gli assessori del Comune di Ronciglione allo sport e ai grandi eventi, De Angelis e Laurenti, per l’impegno che profondono al servizio dei cittadini e turisti e per l’amore che dimostrano avere per la Citta’ di Ronciglione.

