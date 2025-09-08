VALLERANO – Sabato scorso nell’incantevole cornice della Notte delle Candele, Vallerano ha vissuto una serata memorabile che resterà impressa a lungo nella memoria collettiva. Sul palco, il Trio d’Autore ha dato vita a un concerto straordinario, affiancato da sei musicisti professionisti di altissimo livello, che hanno trasformato il borgo illuminato da migliaia di luci in un palcoscenico di emozioni.

A guidare la formazione il maestro Max Romagnolo, carismatico frontman, accompagnato da Stevej alle chitarre, Alessio Bonucci alla batteria, Giulio Porega alle percussioni, Alessio Lo Presti alla seconda batteria e Massimo Gangarossa alle tastiere.

Un elemento che ha reso l’esibizione ancora più coinvolgente è stata la presenza di due batterie sullo stesso palco, affidate a Bonucci e Lo Presti: un dialogo ritmico serrato e potente, sempre guidato dal frontman Romagnolo, capace di creare un’energia contagiosa e di trascinare il pubblico in un crescendo sonoro di rara intensità.

Ad attendere la band una folla impressionante: circa 10.000 persone hanno gremito il centro storico, trasformandolo in un’unica, immensa platea. Per quasi due ore, la musica ha avvolto la piazza in un percorso artistico unico, capace di intrecciare canzone d’autore, atmosfere vintage, tradizioni popolari romane e napoletane, con arrangiamenti originali e momenti di intensa partecipazione collettiva. Il concerto è stato molto più di un semplice spettacolo: un’esperienza culturale, emotiva e comunitaria che ha reso la Notte delle Candele di Vallerano un evento di rara bellezza.