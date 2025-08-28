CIVITAVECCHIA – Domani, venerdì 29 agosto, il mare di Civitavecchia farà da cornice a un evento speciale che unisce musica, emozioni e solidarietà. Presso la splendida sede della Lega Navale Italiana – sezione di Civitavecchia, si terrà “Note sul Mare”, un concerto live che vedrà protagonisti gli allievi della scuola di canto Lorena Scaccia, promettendo al pubblico una serata indimenticabile tra talento, passione e beneficenza. L’iniziativa, organizzata dalla LNI di Civitavecchia in collaborazione con la scuola di canto Lorena Scaccia, nasce con un nobile obiettivo: il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Adamo Odv, realtà che da anni si impegna sul territorio per offrire sostegno concreto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, promuovendo progetti di assistenza, prevenzione e sensibilizzazione.

Gli allievi della Scuola di canto Lorena Scaccia porteranno sul palco il frutto di un intenso percorso di studio e passione. La scuola, punto di riferimento per la formazione vocale a Civitavecchia e nel comprensorio, si distingue per un approccio didattico che unisce tecnica, espressività e valorizzazione del talento individuale. Guidati dalla professionalità della cantante e vocal coach Lorena Scaccia, gli studenti si esibiranno in un repertorio vario e coinvolgente, spaziando tra brani pop, soul e grandi classici della musica italiana e internazionale.

L’Associazione Adamo Odv è una realtà profondamente radicata nel territorio, da anni impegnata nell’offrire assistenza gratuita ai malati oncologici attraverso servizi di trasporto verso i centri di cura, supporto psicologico e attività di accompagnamento familiare. La loro missione è semplice ma preziosa: non lasciare mai soli i pazienti e le loro famiglie in un momento così delicato. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, interviene il vicepresidente di ADAMO onlus, Angelo Lucignani e responsabile della scuola di canto Lorena Scaccia: «Siamo grati alla Lega Navale e a tutti gli allievi della scuola di canto Lorena Scaccia per aver scelto di sostenere la causa dell'Adamo. Eventi come questo ci permettono non solo di raccogliere fondi, ma anche di diffondere consapevolezza sul nostro lavoro quotidiano accanto ai pazienti e alle loro famiglie. È bello vedere come la musica possa diventare veicolo di solidarietà e vicinanza concreta». Lucignani poi a nome di tutti i cantanti che hanno dato la disponibilità per esibirsi prosegue: «Per noi è una gioia immensa offrire il talento dei nostri allievi per una causa così importante – spiega – crediamo che la musica non sia solo arte, ma anche un mezzo per unire le persone, regalare emozioni e fare del bene. I ragazzi si stanno preparando con grande passione e siamo certi che il pubblico vivrà una serata magica, tra musica, mare e solidarietà».

La Lega Navale Italiana di Civitavecchia offrirà per l’occasione la sua splendida sede affacciata direttamente sul mare, una cornice unica che renderà l’evento ancora più suggestivo. Tra il profumo di salsedine e il sottofondo delle onde, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva, dove la musica si fonderà con la bellezza del paesaggio marino, trasformando la serata in un ricordo indelebile. L’ingresso è a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto ad ADAMO ODV. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa per vivere insieme una notte di musica e solidarietà. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al responsabile dell’evento: Andrea Riccobello al 3475900875 o ad Angelo Lucignani al 3288691404. Fondata con l’obiettivo di promuovere la cultura del mare e la pratica delle attività nautiche, la Lega Navale Italiana – Sezione di Civitavecchia è oggi un vero e proprio punto di riferimento per il territorio. Oltre a offrire corsi di vela, iniziative sportive e attività per tutte le età, la LNI si distingue per l’impegno nella valorizzazione del mare come patrimonio collettivo e nella diffusione di valori come rispetto, condivisione e sostenibilità. Ricco il calendario di appuntamenti culturali a 360 gradi a cui la Lni ha dato vita finora e tutti hanno riscosso grande successo. Questa sera la Lni promuove un evento all'insegna della musica e della solidarietà. La sua posizione privilegiata, affacciata direttamente sulle acque del Tirreno rende la Lni location ideale per eventi culturali e artistici di grande suggestione, come “Note sul Mare”. Una notte di fine agosto, il mare che accarezza la riva, le luci che si riflettono sull’acqua e le voci dei giovani talenti che riempiono l’aria di emozioni: “Note sul Mare” non sarà solo un concerto, ma un’esperienza da vivere: un viaggio tra musica e solidarietà, con il mare come compagno silenzioso e la comunità unita per una giusta causa. "Non si può mancare - invita il presidente della Lni Civitavechia, Dario Iacoponi - venite a lasciarvi avvolgere dall’armonia di una serata speciale per diventare parte di un’onda di bene".

In caso di maltempo la serata sarà rimandata al 2 settembre.