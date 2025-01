CIVITAVECCHIA – Dopo il successo dello scorso anno, torna a Civitavecchia il Coro della Fondazione Cardinale Bartolucci con “Note di Speranza”, l’ultimo concerto natalizio in programma domenica 19 gennaio alle 18.30 in Cattedrale. L’ingresso è libero e anche questa volta il coro, composto da cantori professionisti provenienti per la maggior parte da qualificate istituzioni come la Cappella musicale Pontificia Sistina e l’accademia nazionale Santa Cecilia, è pronto a conquistare il pubblico con musica di qualità. Ad accogliere i cantori, il vescovo monsignor Gianrico Ruzza ed il parroco della Cattedrale monsignor Cono Firringa.