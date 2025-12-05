CIVITAVECCHIA – In occasione delle festività natalizie, la Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci torna a Civitavecchia e lo fa proponendo un concerto di Musica Sacra polifonica nella cattedrale di San Francesco, il 17 dicembre alle 19.30. Il programma prevede esecuzione di mottetti polifonici a cappella, nella tradizione della Scuola Romana e con accompagnamento d’organo. La prima parte del concerto prevedrà pagine di musica sacra pensate per le funzioni natalizie, ovvero l’armonizzazione di testi usati nella liturgia e composti per la Cappella Musicale Pontificia nei secoli, come “Dies Sanctificatus” e “Pater Noster” di Giovanni Pierluigi da Palestrina, “Hodie Christus Natus est” e “Parvulus Filius” di Domenico Bartolucci, “Benedictus” di Lorenzo Perosi. La seconda parte del concerto vedrà l’esecuzione dei brani natalizi come Adeste Fideles, Astro del Ciel, Stille Nacht nelle armonizzazioni di Domenico Bartolucci, Licinio Refice, e Luigi Picchi, unitamente ad altri grandi classici.

La partecipazione all’evento, organizzato in collaborazione con la Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

LA STORIA – La Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci è una Istituzione nata nel 2003 in onore del Maestro Bartolucci, per decenni Direttore del Coro della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”. Una delle personalità musicali più importanti e riconosciute della Chiesa cattolica del XX secolo, Accademico di Santa Cecilia, compositore di musica sacra e sinfonica di fama internazionale, fu creato Cardinale da Papa Benedetto XVI nel 2010 in riconoscimento del suo lungo e generoso servizio alla Chiesa. Il Coro è la principale espressione artistico – musicale della Fondazione stessa ed è stato costituito nel 2004 per diffondere il repertorio sacro classico e contemporaneo della Scuola romana, in particolare l’opera di Giovanni Pierluigi da Palestrina e di Domenico Bartolucci; è formata da cantori professionisti provenienti per la maggior parte da qualificate Istituzioni, quali la Cappella Musicale Pontificia Sistina e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; il Coro ha registrato numerosi CD ed eseguito prestigiosi Concerti tra i quali l’esecuzione offerta a Papa Benedetto XVI in Cappella Sistina e la commemorazione del centenario dalla nascita del Maestro Bartolucci nei Musei Vaticani.

Il Coro della Fondazione è invitato ad esibirsi in concerti in Italia e all’estero. Particolarmente apprezzata è stata la tournée negli Stati Uniti nell’aprile del 2022, da menzionare sono anche le tournèe in Toscana nel 2023 in occasione dei dieci anni dalla scomparsa del Cardinale Bartolucci, nelle principali località dell’Emilia, del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia nel 2024 in occasione dei primi vent’anni di attività per la Fondazione. Nel 2025, nell’ambito delle celebrazioni per il V Centenario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina il coro ha inciso il CD ufficiale che il Vaticano ha prodotto assieme all’emissione filatelica commemorativa. Il CD è stato presentato nella Sala Regia del Palazzo Apostolico Vaticano con un concerto a cui ha preso parte Papa Leone XIV.