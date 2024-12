CERVETERI - Un viaggio spirituale tra musica e parole, un messaggio di luce, bellezza e speranza attraverso la forza e la magia del mondo delle note. Protagonisti assoluti, due volti noti dello spettacolo e amati dal pubblico italiano, due artisti straordinari come Demo Morselli e Marcello Cirillo. Si tratta di “Natale in Musica – Gospel”, molto più di un semplice di un concerto, organizzato dalla Pro Loco Due Casette, con il patrocinio e contributo del Consiglio Regionale del Lazio e il sostegno dell’assessorato alle Politiche culturali del Comune di Cerveteri. Appuntamento sabato alle 18 nella Chiesa della Madonna di Loreto delle Due Casette. Il “Natale in Musica” di Demo Morselli e Marcello Cirillo, è solamente uno dei tantissimi appuntamenti del prossimo weekend a Cerveteri. Tra i vari eventi, il Concerto di Natale dal titolo “Ma sarà vero?!?!?!”, con il Trio Namaste, in programma domani alle 21 al Granarone e il tradizionale concerto del Gruppo Bandistico Cerite, in scena domenica alle 19 nella Chiesa Santa Maria Maggiore.

