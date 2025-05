CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per il Montegrappa Festival, la manifestazione che unisce musica, arte e partecipazione civica per valorizzare uno dei quartieri storici della città. Dal 9 maggio al 26 luglio, ogni venerdì e sabato sera via Montegrappa ospiterà 21 serate dedicate alla musica dal vivo con ben 48 artisti in gara, eventi di live painting, esposizioni di artigiani locali e performance artistiche. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra i commercianti della zona, artisti, associazioni culturali e con il patrocinio del Comune di Civitavecchia.

Il festival rappresenta non solo un'opportunità per band e musicisti emergenti, ma anche un concreto esempio di rigenerazione urbana partecipata. Durante le serate, infatti, verranno posizionate nuove panchine e installazioni artistiche temporanee e stabili. Verrà inoltre potenziato il verde urbano grazie al contributo di sponsor privati. «Un progetto vero e proprio di rigenerazione urbana – ha spiegato Damiano Comodi Ballanti durante la conferenza stampa – sviluppato con il contributo di locali, artigiani, artisti di strada e cittadini che hanno sostenuto l’idea».

L’assessore al Commercio Enzo D’Antò ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione: «Abbiamo accolto con favore questa proposta ben strutturata. Come Comune abbiamo concesso l’occupazione gratuita del suolo pubblico e velocizzato le autorizzazioni». Anche l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa: «Abbiamo definito alcune modifiche alla viabilità e stiamo lavorando al rifacimento della via. Credo sia un gran bel progetto, soprattutto per i più giovani».

Liam Becher, uno degli organizzatori, ha ricordato come il festival rappresenti la naturale evoluzione di un percorso di riqualificazione urbana iniziato anni fa, che ha trasformato via Montegrappa in un punto di riferimento per la street art e la creatività cittadina. Marco Pancianeschi, invece, ha voluto ringraziare i numerosi sponsor coinvolti. Marco De Matteis si è detto onorato di poter presentare il Festival.

Il sindaco Marco Piendibene ha concluso: «Questa iniziativa valorizza il quartiere e anticipa altri interventi di riqualificazione urbana che interesseranno anche il vicino mercato e l’area delle Carcerette. Dopo anni di abbandono, stiamo restituendo valore a luoghi che sono un patrimonio di tutti».

Il Montegrappa Festival non è solo un concorso musicale, ma un esempio virtuoso di come il coinvolgimento dal basso possa ridare nuova vita ai quartieri della città. Un percorso che unisce arti sonore e visive grazie alla volontà di commercianti, artisti e residenti di dare un nuovo volto a via Montegrappa e, di conseguenza, al centro storico cittadino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA