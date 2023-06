BOMARZO - Iniziano ufficialmente questa sera, a Bomarzo, le finali regionali dell’84° concorso nazionale Miss Italia, che assegneranno la prima delle fasce in palio, Miss Miluna Lazio 2023.

Nella suggestiva location di palazzo Orsini, castello medioevale fatto ristrutturare nel XVI secolo da Pier Francesco Orsini, detto Vicino, si riaccenderanno dunque gli animi e i sogni di migliaia di ragazze che ogni anno si iscrivono al concorso con la speranza che possa essere per loro un trampolino di lancio verso il dorato mondo dello spettacolo e del cinema, sulle orme di grandi dive di ieri, come Gina Lollobrigida e Sophia Loren o, in tempi più recenti, Anna Valle e Miriam Leone.

L’evento, organizzato dalla Delta Events – agenzia esclusivista del concorso per il Lazio – è inserito nel programma dei festeggiamenti voluti dall’amministrazione di Bomarzo per celebrare i 500 anni della nascita del nobile romano signore di Bomarzo, Vicino Orsini, che commissionò anche il “Sacro bosco”, meglio noto oggi con il nome di “Parco dei mostri”.

L’appuntamento è fissato per le ore 21,30 quando Margherita Praticò presenterà le 25 concorrenti che si esibiranno in diversi quadri moda – dirette dal regista Mario Gori – indossando abiti tricolore, abiti da sera con gioielli Miluna, e il classico body da gara, con il quale si auto presenteranno alla giuria per la conquista della fascia “Miss Miluna Lazio 2023”. Non mancherà una suggestiva sfilata in abiti rinascimentali, appositamente creati dalla stilista Ilaria Sforza Petrocochino.

Madrina della serata sarà la romana Lavinia Abate, Miss Italia 2022, recentemente protagonista del video “Lasciati guidare dal buonsenso”, realizzato per la campagna sulla sicurezza stradale ideata da Miss Italia con il patrocinio del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, per sensibilizzare le giovani generazioni su una guida consapevole. Tra gli ospiti anche Federica Maini, altra ragazza romana vincitrice del titolo nazionale Miss Miluna 2022.

