VASANELLO - Ancora un appuntamento di grande successo quello di lunedì, giornata conclusiva del festival cinematografico Sandro Ricci.

La rassegna, giunta alla terza edizione, ha avuto come padrino d’eccezione Massimo Boldi, accolto in paese da saluti calorosi, complimenti e tante strette di mano. Il noto attore non si è certo sottratto a tanto affetto, prestandosi a fare fotografie e scambiando due parole con tutti prima di arrivare al cinema Albertone, dove si svolgeva la giornata conclusiva della manifestazione. «Il festival Sandro Ricci è stato istituito grazie alla generosità del nostro concittadino al quale è dedicato – ha spiegato l’assessore alla Cultura Dominga Martines e consta di due sezioni: quella riservata alle scuole e quella dei registi emergenti.

In soli tre anni, la rassegna è cresciuta in maniera esponenziale, segno evidente dell’ottimo livello del format e, soprattutto dell’instancabile lavoro portato avanti, in maniera gratuita, sia dall’intera squadra dell’amministrazione comunale che dalla giuria tecnica che ha lavorato alacremente, in questi ultimi mesi, per visionare e selezionare le opere arrivate», ha concluso. «Al riguardo vorrei sottolineare – ha specificato il presidente di giuria, il regista Andrea Barzini – che per l’edizione 2025 sono pervenuti 68 corti, da ogni parte d’Italia ma anche da paesi extraeuropei: il festival ha assunto una sua importanza ben delineata nel settore e lo dimostra anche l’elevata qualità dei prodotti». «Oltre alle opere in concorso – ha specificato il sindaco Igino Vestri – ne vorrei segnalare due fuori concorso, alle quali tengo in maniera particolare: la prima del centro D.S.M diretto dal dottor Zingarini e la seconda quella dei ragazzi della scuola media di Vasanello. Vedere l’interesse e la partecipazione che il festival ha stimolato in loro è uno sprone a continuare nel solco segnato, sin dall’inizio, dalla squadra che sono onorato di guidare: lo sport, la cultura e l’attenzione verso i ragazzi hanno da sempre caratterizzato il mio mandato e se siamo qui a raccogliere i frutti di questo lavoro è un segno evidente che l’amministrazione si sta muovendo nella direzione giusta».

Al termine della visione delle opere vincitrici, Massimo Boldi è salito sul palco per le premiazioni, complimentandosi con i vincitori. Ecco di seguito i loro nomi: Sezione A – Cortometraggi realizzati dagli allievi delle Scuole Secondarie di secondo grado; miglior film "While true" di Riccardo Zunica – Liceo Scientifico Statale "Vito Volterra" di Ciampino (Roma); migliore sceneggiatura "Papilio di Beatrice Bonsignore, Liceo Artistico "Edgardo Mannucci" di Ancona; miglior attore Federico Misale ("While True"). miglior attrice Francesca Pelicella ("While True"); mezione A – Menzioni Speciali della Giuria per Cortometraggi fuori concorso; menzione Speciale della Giuria fuori concorso Sezione A"L'Accrocco" – Centro Diurno Vergani – Dipartimento Salute Mentale Asl Roma 2, regia di Pietro Mancini; menzione speciale della Giuria fuori concorso Sezione A – "Non chiamatelo gioco"; scuola Secondaria di Vasanello – Istituto Comprensivo "Ernesto Monaci Sezione B – Registi emergenti; miglior film: Room taken (Irlanda); migliore sceneggiatura: .Exibir (Turchia – curdo); miglior attore: Giorgio Colangeli del film "Tutto quello che non ti ho detto" (Italia)

