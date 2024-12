CIVITAVECCHIA – Continuano gli appuntamenti con il cinema di qualità del Cineteatro Buonarroti organizzati grazie alla collaborazione con l’associazione culturale CGS Cinecircolo XXI, il Centro Culturale Salesiano e il supporto di AssiFerri Assicurazioni di Paolo Ferri.

L’appuntamento principale del mese di aprile, di rilievo anche per la città di Civitavecchia, sarà senza dubbio la serata in cui Margherita Buy, ospite della sala, presenterà il suo ultimo film “Volare” di cui è protagonista e regista. L’appuntamento è alle 21 con gli spettatori che potranno confrontarsi con una regista e attrice vincitrice di sette David di Donatello, otto Nastri d'argento, cinque Globi d'oro e tredici Ciak d'oro, che ha recitato nei film “Maledetto il giorno che t'ho incontrato”, “Le fate ignoranti”, “Caterina va in città”, “I giorni dell'abbandono”, “Viaggio sola” e “Mia madre”, nelle serie televisive “Amiche mie” e “In Treatment” e in varie produzioni teatrali, tra cui “La stazione” e “Due partite”.

Intanto venerdì scorso si è registrato un nuovo successo per la serata dedicata al film premio oscar “La Zona d’Interesse” a cui è seguito un interessante dibattito con il pubblico guidato dal Cinecircolo XXI e sul cui stesso modello sarà organizzata la proiezione di mercoledì 10 aprile, alle 20.30, dedicata alla versione restaurata in 4K di Scarface del regista Brian De Palma con Al Pacino.

Seguiranno tanti altri appuntamenti, come la proiezione del docufilm “Food for Profit”, nella formula “apericinema” (aperitivo al cinema), organizzata in collaborazione con il locale “Recycle” il giorno 20 aprile.

I biglietti per l’evento sono in prevendita presso il botteghino del Cineteatro Buonarroti in via Buonarroti 13 e sul sito www.cineteatrobuonarroti.it.