SANTA MARINELLA – Nella conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina presso la Casina Trincia, è stato presentato il cartellone delle manifestazioni culturali estive, che si terranno a Santa Marinella e a Santa Severa. Il programma del Comune è stato curato dall’assessore alla Cultura Gino Vinaccia e dal delegato al Turismo Alessio Manuelli.

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Pietro Tidei, il delegato al Turismo Manuelli, il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella e la consigliera Caterina Frezza. L’assessore Vinaccia ha partecipato in video conferenza in quanto degente per una operazione.

«Quale modo migliore per annunciare l’inizio della stagione estiva, presentando il cartellone degli eventi, molto atteso dai cittadini e dai villeggianti - ha detto Tidei - un programma ricco di appuntamenti di ogni genere, di altissima qualità, nel quale l’amministrazione comunale ha voluto investire e che insieme all'Estate Solidale e agli appuntamenti della biblioteca e del Polo Museale, allieteranno tutte le serate di luglio e agosto”.

È entrato nel cuore del cartellone, l’assessore Vinaccia, che ha voluto salutare gli amici che gli sono stati vicino in questo periodo e la stampa, anche a quella che ha ironizzato, sull’assenza alla seduta di giunta che ha approvato cartellone.

“Insieme al consigliere Manuelli – spiega Vinaccia - abbiamo lavorato nella programmazione, un lungo lavoro iniziato nei mesi scorsi e che vuole essere una proposta di ampio respiro, di intrattenimento culturale e di svago. La previsione di spesa supera di poco i 100mila euro per un programma che ritengo essere il migliore che Santa Marinella ha realizzato fino ad ora. Torna il Santa Marinella Jazz e Blues Festival, in collaborazione con Alexander Platz, tornano i concerti di musica classica, ma anche pop e rock. Celebriamo Ravel con il Bolero e il Balletto di Roma, e spazio anche al cinema con il Santa Marinella Film Festival e Cinemadamare, il campus internazionale di giovani film maker proveniente da tutto il mondo. Un cartellone che invito a scoprire e seguire con partecipazione”.

Per Manuelli, delegato al turismo, è importante fin da ora e nel futuro, mettersi alla ricerca di spazi ed infrastrutture da dedicare ai grandi eventi.

“La morfologia della città e la mancanza di aree dove poter riunire una vasta platea influisce sulla programmazione e sull’offerta sia in estate che in inverno – afferma Manuelli - deve essere prioritario per questa e per le prossime amministrazioni trovare una soluzione che permetta, come in altre città vicine, di organizzare grandi manifestazioni”. Il consigliere ha poi illustrato le serate dedicate alla comicità e quelle rivolte ai più giovani. Iniziative di carattere turistico-ricreativo che si associano alle iniziative di alto profilo culturale, tutto a creare un programma vario e trasversale. Varie le location dove si svolgeranno gli spettacoli, tra queste il lungomare di Santa Severa, che ospiterà anche l’Official Cover Band di Rino Gaetano.

