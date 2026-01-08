Tragedia nel mondo dello sport e della cultura locale. Nelle scorse ore ci ha lasciato all'età di 55 anni Maurizio Spreghini a causa di un infarto. Personaggio conosciuto soprattutto nel mondo del calcio, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione di Civitavecchia Calcio, Compagnia Portuale e, negli ultimi anni, del Dlf. Tra le passioni di Spreghini anche quella della letteratura, dove si era cimentato come scrittore di poesie e, più recentemente, anche di un romanzo dedicato al mondo del calcio, "Simone e la scatola dei giochi", con tanto di presentazione pubblica.

Spreghini, guardia giurata della Pas, aveva dei problemi di salute da tempo, ma aveva continuato a proseguire la sua attività, sia a livello letterario che sportivo. Persona infinitamente disponibile, sempre con la battuta pronta e appassionatissima di sport. La figlia Michela ha giocato in serie A1 di pallamano con la maglia della Flavioni. Alla famiglia Spreghini vanno le nostre condoglianze.

