LADISPOLI - "Buio in sala: s'illuminano cuore e memoria". Questo il titolo del libro di Luigi Lozzi che sarà presentato oggi alle 16.30 in biblioteca. L'opera, impreziosita dalla prefazione di Carlo Verdone, è una raccolta di ricordi d'infanzia di chi ha vissuto quel clima, unico, particolare e sicuramente irripetibile, che si respirava nelle sale cinematografiche negli anni '50, '60 e primi '70.Il testo non è una semplice raccolta di ricordi: è narrazione e lettura avvincente che riporta lo spaccato di un'Italia che non c'è più e in cui ognuno dei lettori potrà ritrovare una parte di se stesso. La presentazione si terrà nella sala conferenze della biblioteca; sarà presente Luigi Lozzi che ci racconterà la nascita di questo progetto e dialogherà con lui Maria Montori, storica direttrice della Biblioteca di Anguillara. Prima e dopo la presentazione, l'autore si intratterrà con il pubblico per rispondere alle curiosità e per il rituale firmacopie. La partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta prenotazione.

