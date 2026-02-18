CERVETERI - «Non soltanto una mostra, non soltanto musica e arte, ma un’esplosione di emozioni, di amicizia, di condivisione, di incontri e soprattutto d’amore. Una due giorni straordinaria: “LoveArt 2.0” ha riempito e acceso il cuore di tutti noi, degli oltre 30artisti protagonisti e di tutto il pubblico. Evviva l’arte, evviva l’amore». È il commento di Luisana “Lulù” Leone, al termine della seconda edizione di “LoveArt”, la collettiva d’arte organizzata in occasione di San Valentino e giunta alla sua seconda edizione. «Ci abbiamo messo il cuore ma soprattutto avevamo tanta voglia di stare insieme e regalare un bel momento alla città e al pubblico – ha detto Lusiana “Lulù” Leone – una mostra collettiva che sono onorata di poter coordinare ma che non esisterebbe se attorno non ci fosse un gruppo di artisti uniti come quelli che hanno esposto anche in questa occasione: una famiglia, persone unite dal sentimento dell’arte, il linguaggio universale per eccellenza, il linguaggio che ci consente di poter comunicare ogni sentimento al mondo esterno. Quella di quest’anno era la seconda edizione, ma siamo già al lavoro per altri eventi analoghi e ovviamente per la terza edizione: il sogno, è che “LoveArt” diventi un appuntamento sempre più atteso ogni San Valentino». Hanno esposto le loro opere Albertism, Vicky Angelucci, Stefano Bove (Zhew), Claudio Casani, Francesca Colaciello, Giorgio Consoli, Alessandra Contaldo, Clara Di Curzio, Marco Di Francesco, Ernesto Emili, Er Kaimano, Marco Fanfoni, Federica Fedele, Marco Feole, Giuliano Gentile, Daniele “Giaco” Giacomozzi, Luca Girolami, Iris Grassi, Zara Kiafar, Jonathan L’Epèe Urbani, Alessia Mazzarella, Giulia Mosca, Roberto Paolini, Fabio Papi, Antonella Pirozzi, Riccardo Reginella, Marian Rodriguez Vigil, Loredana Sala, Leonardo Scorza (Leos), Venusya, Letizia Verticelli, Antonio Vico, Vitale e chiaramente la stessa Luisana “Lulù” Leone.

