CIVITAVECCHIA – Tre giorni immersi nella cultura e nella letteratura, con un occhio agli autori del territorio, ma anche con la curiosità di scoprire storie e racconti che provengono da più lontano. E poi spazio alla formazione e alla premiazione del concorso letterario “Il Mediterraneo”. È ricco il calendario degli appuntamenti che prenderanno il via domani pomeriggio alle 15.30 presso il teatro della Fondazione Cariciv di piazza Verdi, per la seconda edizione del festival "Lo scrittore, il libro e il lettore" organizzato in collaborazione dall'associazione culturale Book Faces, dalla Fuis (Federazione unitaria italiana scrittori) e dalla Bertoni Editore.

Un progetto che ha già fatto tappa 15 giorni fa a Bari e che arriverà poi a Matera, come spiegato proprio da Jean Luc Bertoni, e che conta la presenza di dieci case editrici ed una trentina di autori. «La novità di quest’anno è rappresentata dagli eventi formativi – ha sottolineato – come la tavola rotonda di sabato mattina su “Lo scrittore e l’intelligenza artificiale”». Un aspetto, questo, evidenziato anche da Anthony Caruana che insieme a Gino Saladini sabato pomeriggio modera lo spazio “Scrittori a km0”, presentando i libri di Alessio Gismondi, Raoul La Rosa, Ernesto Berretti, Emanuele Apice, Bruno Pronunzio e Paola Liberatori. «Parlare di intelligenza artificiale oggi è necessario anche per noi scrittori – ha spiegato – per comprendere come la tecnologia posso influenzare e supportare il processo creativo». «Con gli “Scrittori a Km0 – ha aggiunto Saladini – vogliamo valorizzare le voci locali emergenti. L’intento della manifestazione, inoltre, è quello di dare ai lettori il modo di avvicinarsi agli autori, rendendoli così parte attiva del processo. Questo è un festival dove c’è interazione tra lettore, scrittore e libro». Grande soddisfazione per Book Faces, ormai realtà di riferimento per il settore, che ha collaborato alla realizzazione dell’evento, «con la consapevolezza – ha ricordato il presidente Marco Salomone – dell’importanza di fare rete per accrescere la qualità delle iniziative e richiamare un pubblico sempre più ampio». A sostenere il festival, anche quest’anno, la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia: «È un onore per noi ospitare in città e nel nostro teatro – ha infatti spiegato la presidente Gabriella Sarracco – con le tavole rotonde e con la premiazione del concorso si arricchisce ancora di più questa iniziativa. C’è un bel movimento attorno a questo settore, con la nascita ad esempio, di tanti gruppi di lettura. Fare rete, in questo senso, diventa fondamentale».