BAGNOREGIO protagonista della seconda edizione dell’Italian Motor Week. Il comune della Tuscia è parte della rete Città dei Motori, insieme a luoghi simbolo del “made in Italy” motoristico come Maranello e Modena (città legate alla storia imprenditoriale di Enzo Ferrari), Sant’Agata Bolognese (Ferruccio Lamborghini), Galliate (Achille Varzi) ma anche la capitale dell’auto italiana Torino.

Gli eventi bagnoresi ruoteranno, come lo scorso anno, intorno al Museo Taruffi. Sabato 20 aprile è prevista un’apertura straordinaria al pubblico del Museo a partire dalle ore 21 con serata gastronomica e degustazione gratuita di prodotti locali: olio, formaggio, vino ed eccellenze del territorio bagnorese.

Domenica 21 aprile giornata dedicata alla sicurezza stradale. Arriverà a Bagnoregio il pullman azzurro della polizia stradale e rimarrà per tutta la mattinata dalle ore 9 alle 12.

All’interno dell’evento, alle ore 11,30, è prevista la presentazione di un libro di grande impatto sulla efficacia della sicurezza stradale a cura di Pierluigi Faloni, alto funzionario dello Stato. Saranno presenti il curatore del Museo Taruffi, dottoressa Kyoto Mino, e il giornalista Giuseppe Rescifina.

«Per Bagnoregio è un grande onore fare parte della Rete Città dei Motori, che sta portando avanti un lavoro straordinario di promozione dei territori. L’Italian Motor Week è il momento in cui la rete mette in evidenza il meglio di sé e con la forza delle sinergie riesce a realizzare un calendario di iniziative di livello nazionale. Ringrazio il presidente Luigi Zironi, sindaco di Maranello, per la conduzione dell’iniziativa e tutto lo staff che sta lavorando. Ringrazio il presidente dell’associazione Taruffi Fabrizio Verzaro per l’impegno prezioso che per tutto l’anno investono a Bagnoregio». Queste le parole del sindaco di Bagnoregio Luca Profili. «Dopo il successo dello scorso anno siamo alla seconda edizione dell’Italian Motor Week – dichiara il presidente associazione Taruffi Verzaro -. Abbiamo organizzato due giorni per fare vivere in maniera straordinaria il Museo, anche grazie alla collaborazione della Polizia di Stato che sarà presente con il Pullman Azzurro. Invito tutti a partecipare numerosi e a godersi questi due giorni di festa all’insegna dei motori».

L’Italian Motor Week è organizzata da Anci Città dei Motori in partnership con il Ministero del Turismo e Automobile Club d’Italia. L’iniziativa ha il patrocinio di Enit. Sono centinaia gli eventi in calendario in tutta Italia: i Vespa World Days a Pontedera, il World Endurance Championship (WEC) a Imola, le officine dove si restaurano auto d’epoca e supercar a Maranello, il villaggio della sicurezza stradale a Monza e molto altro.

L’obiettivo è ambizioso: superare le oltre 100mila presenze dell’edizione 2023 e riaccendere la passione del popolo dei motori, italiano e internazionale, con un calendario di eventi che vede coinvolti musei e collezioni private aperte al pubblico, autodromi e città simbolo del motorsport, luoghi dell’industria italiana delle due e quattro ruote.

