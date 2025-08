S. MARINELLA – C’era il tutto esaurito ieri sera al castello di Santa Severa per l’attesissimo “Magico Tour” di Alan Sorrenti, cantautore e interprete dallo stile unico e inconfondibile, Sorrenti ha attraversato generi e generazioni, dal progressive rock alle sperimentazioni più audaci, fino ai grandi successi della musica pop italiana. Domani, invece, torna l’appuntamento con Libri e Calici, ambientato nella suggestiva cornice del piazzale delle Barrozze. L’edizione 2025 si rinnova con un format ancora più coinvolgente, che unisce il fascino della lettura alla scoperta delle eccellenze vitivinicole del territorio, grazie alla collaborazione con Arsial. L’obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza sensoriale completa, in cui ogni calice racconta una storia e ogni libro rievoca sapori e profumi della nostra terra. Alle 19, lo scrittore Rodolfo Fellini presenterà il suo romanzo Girotondi d’acqua. Girotondi d’acqua è una saga familiare in tre capitoli che attraversa oltre mezzo secolo di storia dell’Alto Lazio e dell’Italia dal 1965 al 2018. Al centro, le vite intrecciate di una decina di personaggi, tra cui Mirella, figlia di un militare americano e di una giovane borghese romana, e Bruno, nato in un piccolo borgo sul lago e cresciuto dalla nonna. Sempre domenica 3 agosto, la serata prosegue con uno spettacolo per tutta la famiglia, Zeus a cura della Compagnia Teatro Verde di Roma. Chi subirà la terribile vendetta del re degli dèi? La storia parte dalla fine. Prometeo è incatenato a una roccia, condannato da Zeus a essere tormentato da un’aquila che gli rode il fegato. Le uniche armi di Prometeo? Il coraggio e l’ironia. Tra scenografie sorprendenti e costumi sgargianti firmati Santuzza Calì, due soli attori danno vita a un’esplosione di personaggi, con trasformazioni continue e cambi scena mozzafiato. Lo spettacolo è vincitore del premio Città di Padova 2013 e del Rodari per il teatro.

