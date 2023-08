CIVITAVECCHIA – La piccola chiesa in campagna e dedicata a Sant'Antonio, il Ghetto che nasce intorno alla prima casa dei Frati Francescani arrivati a Civitavecchia, il legame con il Comandante Civitavecchiese della Marina Pontificia Alessandro Cialdi e il miracolo del quadro con l'immagine della Madonna della Pietà che mosse gli occhi per più di tre mesi nel 1854. Si è parlato di questo, e molto altro, nella quarta serata dedicata alle “Le Sette chiese. L'Arte nella Casa del Signore", il percorso guidato da Roberta Galletta, che ieri sera ha fatto tappa al Santuario della Santissima Concezione al Ghetto. Grande partecipazione e soprattutto grande interesse in una chiesa piena (nella foto di Giovanni Canu) a conferma dell’ottimo percorso intrapreso.

