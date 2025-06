CAPRAROLA - Si è svolta nei giorni scorsi, nella cornice di palazzo Farnese, la 18esima edizione del premio premio internazionale “Le cattedrali letterarie europee”.

Dall’edizione di quest’anno gli organizzatori hanno deciso che l’evento si svolgerà sempre nella Tuscia e in particolare a Caprarola. Nelle sue precedenti edizioni il premio è stato conferito e ha visto la presenza in Italia e a Roma di personaggi come Umberto Eco, Meryl Streep, Francis Ford Coppola, David Lynch, Ennio Morricone, Roberto Benigni e tanti altri. «Dopo le più prestigiose location romane il Premio “Le Cattedrali Letterarie Europee” è arrivato e resterà nello splendido Palazzo Farnese a Caprarola celebrando un incontro tra arte e cultura», sottolinea Marco Ghitarrari. L’evento è organizzato, congiuntamente, dall’associazione culturale Eureka, presieduta da Marco Ghitarrari e dall’associazione Il Giardino dell’Arte, fondata e presieduta da Hawa Said – entrambe realtà culturali attive da anni nella promozione dell’arte e del dialogo tra culture – e si è svolto grazie alla collaborazione con la Direzione delle Ville Monumentali della Tuscia, rappresentata dalla dottoressa Marta Ragozzino e con il supporto della dottoressa Adele Trani, responsabile del sito monumentale.

I premiati. Alessandro Sacchetti, violoncellista di straordinario talento, classe 2004. Vincitore di prestigiosi concorsi, si distingue per maturità espressiva, suono profondo e grande capacità comunicativa; Andrea Morricone, compositore e direttore d’orchestra. Nota voce della colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso (Oscar), porta avanti con coerenza e stile la propria voce musicale; Francesca De Sapio, attrice e pedagoga teatrale, membro permanente dell’Actors Studio, dove ha studiato con Lee Strasberg. Ha co-fondato il Duse Studio a New York, oggi con sede a Roma, centro internazionale di formazione per attori. Nota per il ruolo di Carmela Corleone ne Il Padrino – Parte II (1974), ha formato attori italiani e internazionali con il metodo Strasberg; Gaetano Castelli, scenografo e pittore di prestigio, celebre per aver curato 22 edizioni della scenografia del Festival di Sanremo (dal 1987 al 2024), oltre a programmi tv storici come Fantastico e Canzonissima. Ha lavorato anche al celebre Moulin Rouge di Parigi. Ex docente dell’Accademia di Belle Arti di Roma, è stato anche insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana; Gino Lanzillotta, direttore d’orchestra, musicista e manager culturale. Ha diretto orchestre sinfoniche e curato progetti musicali rilevanti sul panorama italiano; Urbano Barberini, attore e scrittore. Interprete raffinato, ha collaborato con registi come Dario Argento e Federico Fellini, alternando teatro civile, cinema d’autore e engagement culturale. In un’epoca contraddistinta dalla semplificazione, il Premio riafferma con forza la complessità del pensiero, la bellezza come diritto e la cultura come strumento di cambiamento e speranza.

Relatori e organizzatori. Marco Ghitarrari, presidente e fondatore dell’Associazione Eureka, ideatore del Premio. Intellettuale e promotore culturale, ha dato vita a un progetto che unisce arte, pensiero e memoria proiettati nel presente europeo; Marta Ragozzino, direttrice ad interim delle Ville Monumentali della Tuscia. Storica dell’arte impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale con esperienza in poli museali nazionali; Adele Trani, responsabile del Palazzo Farnese. Esperta in gestione del patrimonio architettonico, è punto di riferimento per eventi culturali di prestigio nella Tuscia; Hawa Said, presidente e fondatrice dell’Associazione Il Giardino dell’Arte. Ha organizzato eventi culturali internazionali di rilievo in Italia e all’estero, promuovendo la rinascita culturale di Caprarola e della Tuscia; Pierluigi Petricola, vicepresidente del Premio, giornalista e saggista, si occupa di comunicazione culturale e coordinamento per eventi di alto profilo; Fausto Di Cesare, compositore e filosofo musicale, voce critica del Premio, è da anni punto di riferimento per la riflessione in dialogo con estetica e spiritualità; Sandro Trotti, pittore di fama internazionale e docente di pittura per oltre quarant’anni presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Ha insegnato nelle principali accademie di belle arti al mondo, in particolare in Cina, dove ha influenzato il pensiero artistico contemporaneo. Considerato da molti storici dell’arte uno dei più importanti pittori figurativi europei, tra i tanti riconoscimenti è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana.

