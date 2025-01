SUTRI - L’attrice milanese Matilde Gioli venerdì ha partecipato alla sfilata di Sant’Antonio a Sutri. La 35enne protagonista, tra le tante, della serie Doc con Luca Argentero, è stata la “madrina d’eccezione” della tradizionale sfilata dei cavalieri. La donna, da sempre appassionata di equitazione, è solitamente presente ai maggiori eventi ippici, infatti non ha mai nascosto l’amore viscerale che prova nei confronti del suo cavallo, di cui si prende cura quotidianamente e di cui racconta sui social. Come è stato anche per la sfilata di Sutri.



La sua presenza ha reso ancora più speciale questo evento, che ha visto la partecipazione di numerosi cavalieri, tutti impegnati a portare avanti una tradizione che affonda le sue radici nei secoli passati. Un appuntamento che celebra la devozione religiosa e il legame profondo con le tradizioni locali e la storia del territorio.