LADISPOLI - Dopo Gianna Nannini sarà Nek, quest'anno, ad accompagnare la città balneare nel 2025. Appuntamento il 31 dicembre, ancora una volta in piazza Falcone, con il concerto di Capodanno. E così dopo i grandi successi della Nannini, quest'anno gli spettatori sono pronti a scaldare la loro a suon di "Laura non c'è", "Ci sei tu", "Se una regola c'è", fino ad arrivare a “Pazzo di te”, il duetto con Francesco Renga nell’ultimo Sanremo. «Non è stato facile scegliere l'artista da far esibire», ha detto il sindaco Grando. «Ancora oggi ricordiamo tutti quello dello scorso anno (Gianna Nannini, ndr), ma alla fine lo abbiamo trovato e credo che farà felici tutti e in particolare la popolazione femminile». L'ingresso sarà ovviamente a ingresso gratuito e oltre all'artista principale vedrà la presenza sul palco di altri artisti. Ad aprire le danze, alle 21,30, il dj Ken e la vocalist Lory. Seguirà Nek in concerto live. «Con la sua band al completo ripercorrerà le tappe di una carriera straordinaria, costellata da grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana». A chiudere la serata ci penserà invece Ema Stokholma in dj set. «Poliedrica conduttrice radiofonica e televisiva, tornerà anche quest'anno con la sua energia coinvolgente per far ballare la piazza fino a tarda notte». E sul palco della Notte di San Silvestro non può mancare una "madrina": Andrea Delogu. «Attrice cinematografica, teatrale, televisiva e conduttrice Rai, sarà la presentatrice d'eccezione della serata. Con il suo stile brillante e carismatico guiderà il pubblico attraverso un evento che si preannuncia memorabile». Nei prossimi giorni l'amministrazione fornirà tutte le informazioni utili per la fruizione dell'evento. «Vi aspettiamo per salutare il 2024 e accogliere il 2025 con la magia della musica e l’entusiasmo di una comunità unita».

©RIPRODUZIONE RISERVATA