BAGNOREGIO - La Tuscia conquista Diletta Leotta.

Nei giorni scorsi, la bellissima e nota conduttrice televisiva e radiofonica, ha trascorso del tempo esplorando alcuni dei borghi più suggestivi della Tuscia. Leottta è stata infatti avvistata sia a Bolsena che a Civita di Bagnoregio, due delle perle più amate della terra di Tuscia.

La visita di Leotta è stata documentata attraverso una serie di scatti pubblicati sul suo profilo Instagram e su quello ufficiale di Civita di Bagnoregio. Le immagini mostrano la conduttrice sorridente, immersa nella bellezza paesaggistica e storica di questi luoghi.

A Bolsena, la Leotta ha soggiornato presso il Loriana Park Hotel, una struttura che si affaccia direttamente sul Lago di Bolsena. Lo staff dell’hotel ha espresso grande soddisfazione per aver avuto l'opportunità di ospitare una personalità così amata dal pubblico. «Siamo molto felici di aver accolto un ospite speciale come Diletta Leotta nella nostra struttura», hanno dichiarato.

Il tour della conduttrice non si è limitato a Bolsena. Diletta Leotta ha infatti fatto tappa anche a Civita di Bagnoregio, il cosiddetto "borgo che muore", celebre per la sua posizione spettacolare su una rupe tufacea e per i suoi vicoli che sembrano sospesi nel tempo.

La visita di Diletta Leotta nella Tuscia non è passata inosservata, attirando l’attenzione sia dei suoi fan che degli abitanti locali. Il tour tra Bolsena e Civita di Bagnoregio è stato un'occasione per promuovere e valorizzare ulteriormente il fascino di questi borghi viterbesi, che continuano a incantare turisti e visitatori da tutto il mondo.

