Il Carnevale della Tuscia è iniziato, portando un’esplosione di colori, tradizione e allegria: domenica 16 febbraio sono scesi per le strade migliaia di spettatori per godersi le spettacolari sfilate di Civita Castellana, Ronciglione, Vallerano e Vignanello.

La città delle ceramiche ha risposto con grande entusiasmo, presentando una parata ricca di colori, risate e creatività. I carri e le maschere, che quest’anno hanno dato vita a personaggi come M&M’s, Cupido, alieni e gufi, hanno attraversato un percorso lungo oltre un chilometro, coinvolgendo il pubblico che ha affollato le strade della parte nuova del paese. Il Carnevale civitonico, che ha visto la partecipazione di 31 carri e gruppi mascherati, è stato un inno alla tradizione e alla creatività, frutto del lavoro instancabile degli artigiani e dei carnevalari che ogni anno realizzano questi capolavori in cartapesta. Un debutto di successo per la nuova dirigenza della Fondazione Carnevale, con il taglio del nastro alle 15 in punto. Il Carnevale di Ronciglione ha tagliato il nastro con una spettacolare sfilata che ha coinvolto circa 1200 figuranti. Carri allegorici, maschere e musiche hanno invaso le strade, omaggiando personaggi di grande attualità, come Donald Trump, protagonista del primo carro allegorico. Ispirato alla tradizione del carnevale romano rinascimentale e barocco, questo evento storico ha regalato ai partecipanti uno spettacolo indimenticabile. Il tutto si è svolto con la partecipazione di 5 carri e 17 gruppi mascherati, che hanno reso il Carnevale di Ronciglione uno dei più attesi della regione. Non solo Ronciglione e Civita Castellana: anche Vallerano e Vignanello hanno celebrato il Carnevale con una serie di eventi coinvolgenti. Entrambi i borghi si sono trasformati in palcoscenici a cielo aperto, con carri spettacolari, gruppi mascherati e tanta musica. A Vallerano, il corteo ha attraversato le vie del paese, regalando un’atmosfera magica grazie alla partecipazione di centinaia di persone. A Vignanello, la sfilata è stata un vero e proprio tripudio di colori e divertimento, con spettacoli che hanno coinvolto tanto i più grandi quanto i più piccoli, mantenendo viva una tradizione che unisce l’intera comunità. Il Carnevale della Tuscia continua a regalare emozioni uniche, con sfilate che celebrano la storia, la cultura e la creatività dei vari borghi. Dai colori sgargianti di Ronciglione alla fantasia di Civita Castellana, passando per la magia di Vallerano e Vignanello, ogni paese della Tuscia ha offerto il suo contributo a questa grande festa. Un Carnevale che, anno dopo anno, mantiene vive le tradizioni secolari e accende l’entusiasmo di migliaia di spettatori, in un percorso che si arricchisce di risate, maschere e tanta gioia.

