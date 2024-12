NEPI - In occasione della festività di Ognissanti, il Comune di Nepi offre l’opportunità di visitare due dei suoi più importanti monumenti: la Catacomba di Santa Savinilla e la Rocca dei Borgia. Le visite guidate si terranno anche durante il fine settimana, con orari specifici per ciascun sito. La visita alla Catacomba di Santa Savinilla condurrà i visitatori tra le suggestive gallerie scavate nel tufo, dove oltre mille sepolture trovano posto tra loculi, nicchie e tombe ad arcosolio. La tradizione locale narra che nel III secolo, due vescovi di Nepi furono condannati a morte dall’imperatore Claudio il Gotico e decapitati insieme ai loro discepoli. Fu la matrona romana Savinilla a dar loro degna sepoltura all'interno di una grotta di sua proprietà, trasformata successivamente nel cimitero della comunità cristiana locale. Gli orari di visita sono i seguenti: venerdì 1° novembre: ore 10,30 e 16,30; sabato 2 novembre: ore 10,30 e 16,30; domenica 3 novembre: ore 10,30 e 16,30. Il punto di incontro è alla chiesa di San Tolomeo fuori le mura, in via del Cimitero.

Simbolo della città di Nepi, la Rocca dei Borgia affonda le sue radici nell’età romana, come testimoniano l'arco d'ingresso alla città e i resti della strada basolata. Successivamente, nel Medioevo, venne costruita una rocca, trasformata nel XVI secolo in un ampio castello. Tra le sue mura visse Lucrezia Borgia, che vi soggiornò a lungo dopo l’assassinio del marito Alfonso d’Aragona. La visita guidata culmina con l’ascesa alla Torre Circolare, da cui si gode una vista mozzafiato sul centro storico e sul paesaggio circostante. Gli orari di visita alla Rocca dei Borgia sono i seguenti: venerdì 1° novembre: ore 11,30 e 15; sabato 2 novembre: ore 11,30 e 15; domenica 3 novembre: ore 11,30 e 15. Il punto di incontro è all’ingresso principale, in via Galvaligi.

Per maggiori informazioni e per effettuare la prenotazione, è possibile contattare il numero 0761 570604 o inviare un’email a museo@comune.nepi.vt.it. Le visite sono gratuite per i minori di 12 anni.

Un’occasione unica per immergersi nella storia e nella bellezza di Nepi, guidati attraverso luoghi ricchi di fascino e tradizione.

